كورونا يغير العالم بحلول 2030 - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/06/29 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي صحيفة لوس أنجلوس تايمز/ ماورو غولن، 25 أبريل 2021 يتوقع الكاتب، وهو أستاذ بمدرسة وارتون ومؤلف كتاب "2030: كيف ستتضافر أكبر الاتجاهات الحالية وتعيد صياغة مستقبل كل شيء"، أن يصبح العالم بحلول 2030 شديد الاختلاف عن ذلك الذي ولدنا فيه وعرفناه، والسبب هو الجائحة العالمية كوفيد 19؛ فمن المرجح أن يتجاوز التعداد السكاني لأفريقيا نظيره لشرق آسيا للمرة الأولى، وتتزايد نسب المسنين مقارنة بالشباب، وين ......





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