عن التضليل والتخويف - المنصور جعفر

2021/06/29 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المنصور_جعفر يحاول هذا النص تأثيل وتمحيص طبيعة التضليلات والتخويفات التي تمارسها ديكتاتورية السوق في الفترة الحاضرة بعد يونيو 2019 ضد إنتقادات وإحتجاجات الشعب السوداني. 1- ديكتاتورية السوق: (أ) ديكتاتورية السوق هي تحكم تماسيحه في معيشة الناس.



سواء كان التحكم في نظام عسكري الرئاسة أو في نظام حزبي الرئاسة أو في نظام مختلط.



أو في نظام انتقال من شكل عسكري إلى شكل سياسي. (ب) في كل العه ......





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