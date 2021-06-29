مجلس محافظة السليمانية يصوت على استحداث قضائي بازيان وحاجي آوا

2021/06/29 | 11:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة السليمانية خلال جلسته التي عقدها، يوم الثلاثاء، على استحداث قضائين جديدين في محافظة السليمانية.

وقرر مجلس محافظة السليمانية تحويل ناحية بازين الى قضاء تابع لقائممقامية مركز محافظة السليمانية باصوات 26 عضوا من اعضاء مجلس محافظة السليمانية.

ومن ثم صوت مجلس محافظة السليمانية بالاجماع على تحويل ناحية حاجي آوا التابعة لادارة رابرين الى قضاء وتم رفع القرارين الى وزارة الداخلية.

وقال آزاد محمد رئيس مجلس محافظة السليمانية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: حسب قانون مجالس المحافظات يمكن تحويل ناحيتي بازيان وحاجي آوا الى قضائين وخاصة ان عدد سكان ناحية بازيان وصل الى 67 الف شخص وحاجي آوا الى 65 الف شخص كما ان الموقع الجغرافي للناحيتين مناسب لتحويلهما الى قضائين.

واشار الى ان انه وبعد تصويت مجلس المحافظة على هذا القرار سيتم رفعه الى وزارة الداخلية التي بدورها ستوجه كتاب تحويل ناحيتي بازيان وحاجي آوا الى قضائين الى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

PUKmedia خاص

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