القدس.. 13 جريحا في مواجهات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية بسلوان

2021/06/29 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 4 أشخاص، الثلاثاء، خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في بلدة سلوان بالقدس، وفقا لما نقله مراسل قناة "الحرة".

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