عالية نصيف تطالب مسرور البارزاني بإصدار عفو عن صحفيي وناشطي بادينان بعد الحكم عليهم بست سنوات

2021/06/29 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس وزراء

اقليم كردستان مسرور البارزاني بإصدار

عفو خاص عن (صحفيي وناشطي بادينان) في

محافظة دهوك الذين تمت المصادقة على

الحكم بحقهم بالسجن ستة سنوات .

وقالت في بيان اليوم :"

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