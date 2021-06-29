2021/06/29 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس الصباغ

تتضارب الانباء بين الدوائر المعنية

حول الامن المائي العراقي مابين

المشجّعة على الاطمئنان وبين المثيرة

للقلق ، ولكن الصور التي بثتها وسائل

الاعلام حول الشحة الحاصلة في نهري

دجلة والفرات

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