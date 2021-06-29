7 فوائد غير متوقعة للكرز.. أهمها مقاومة التجاعيد ومكافحة السكري

2021/06/29 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة، أعدها أطباء مختصون

في التغذية 7 مزايا غير متوقعة لفاكهة

الكرز، التي تعد أحد أهم الفواكه

الصيفية، ومن أهمها المساعدة في تجنب

ظهور التجاعيد، كم أن لها تأثيرات مضادة

للسرطان.

وقال المخ

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