الكشف عن حصيلة الاستهداف في صفوف القوات الأميركية قرب الحدود العراقية السورية

2021/06/29 | 11:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصيب 7 مسلحين موالين للجيش الأميركي خلال القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدته، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور مساء الاثنين، وسط تأكيدات عن وجود إصابات في صفوف الجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي الذي يقوده في سوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مصادر في محافظة الحسكة، اليوم الثلاثاء، (29 حزيران 2021) أن 7 مصابين من مسلحي "قسد" بينهم قيادي، وصلوا إلى مستشفى مدينة (الشدادي) جنوبي الحسكة مساء امس، مع إغلاق كامل للمستشفى ومحيطها من قبل المسلحين الموالين للجيش الأميركي.

وأكدت مصادر مقربة من "قسد"، أن هناك إصابات في صفوف جنود الجيش الأميركي والقوات الأجنبية الأخرى، لم يعرف عددهم بالضبط.

وكان الإعلام الرسمي السوري تحدث في وقت سابق امس، عن "استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في سوريا بالقذائف الصاروخية وسط تحليق مكثف للطيران الأميركي فوق ريف دير الزور الشرقي في سوريا بعد الاستهداف".

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