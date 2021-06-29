الزراعة النيابية تحذر من جفاف مقبل وتوجه انتقادا للقمة الثلاثية

2021/06/29 | 11:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت لجنة الزراعة النيابية من توجه البلاد صوب الجفاف بسبب قطع المياه من قبل تركيا وإيران وعدم التزامهما بالاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، منتقدة صمت الحكومة وعدم تضمين القمة الثلاثية أي موقف بشأن المياه.

وقال عضو لجنة الزراعة جمال فاخر في حديث لجريدة الصباح، اليوم (29 حزيران 2021) انه "لا تزال المشكلات مع إيران وتركيا متواصلة في قطع المياه عن العراق، والحكومة مطالبة أن تكون جادة في حل هذا الملف المهم لأن الهجرة من الأقضية والنواحي الى المدن بدأت بسبب جفاف الأنهر الذي يؤشر الى التصحر".

وأضاف، أن "الموسم الشتوي لم يكن موسما ممطرا، لذلك فالعراق بدأ باستخدام الخزين المائي لديه"، مبينا أن "الموسم المقبل إن لم يكن موسما ممطرا كذلك، فستكون هناك مشكلة حقيقية".

وانتقد فاخر "عدم تضمين القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد أي فقرة لتضامن الدول مع العراق بشأن حصصه المائية برغم من تضمين أحد بنود القمة فقرة وقوف الحكومة مع مصر من ناحية سد النهضة".

واكد على "حاجة العراق الى موقف دولي بهذا الشأن، وأن يكون هناك موقف حازم يستوجب تدخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لحل موضوع المياه"، مبينا أن "لجنة الزراعة سيكون لها اجتماع اليوم أو غدا بهذا الخصوص للوقوف على تداعيات هذا الملف وإيجاد الحلول له".

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