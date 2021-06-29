بعد ساعات على اغلاقه.. إعادة فتح جسر الطابقين وسط بغداد (صورة)

2021/06/29 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأعادت فتح جسر الطابقين وسط العاصمة بغداد، بعد ساعات على اغلاقه.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الأجهزة الأمنية اعادت فتح جسر الطابقين، وسط العاصمة بغداد، بعد ساعات على اغلاقه بسبب تشييع ضحايا القصف الأميركي على نقطة تابعة للحشد الشعبي".

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