الإطاحة بإرهابي يعمل 'مخبر' لداعش في كركوك

2021/06/29 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بإرهابي يقدم معلومات لداعش عن الاجهزة الامنية في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بثيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال العمل الاستخباري والفني، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على ارهابي في محافظة كركوك، لقيامه بجمع المعلومات عن الأجهزة الأمنية واعطائها لعصابات داعش الارهابي لاستخدامها بعملياتهم الارهابية وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لهذه العصابات".

وأضافت، ان "العملية جرت بعد مراقبة مستمرة وزرع المصادر الاستخبارية لتحديد اماكن تواجد الهدف، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا."

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