وزير: الغاز الذي يحرق في العراق يفوق الغاز الايراني المستورد بمرة ونصف

2021/06/29 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير الكهرباء الاسبق، قاسم الفهداوي، إن الغاز الذي يحرق في العراق اثناء عمليات الانتاج النفطي يفوق حجم الغاز المستورد من ايران بمرة ونصف.

وأضاف في حوار متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ملف الكهرباء ملف وطني ولا يقتصر على الوزارة فقط"، مشيراً الى أن الاشكالات التي تواجه قطاع الكهرباء تتعلق بالازمات المالية والامنية ونقص الوقود التي يعاني منها العراق بصورة مستمرة.

ولفت الى أن "وزارة الكهرباء تعاقدت على انشاء محطات تعمل بالغاز لكن وزارة النفط لم تتمكن من تجهيزها بالغاز ولهذا السبب اعتمدنا على استيراد الغاز الايراني والاسوء من ذلك اعتمدنا النفط الخام والاسود في عمليات التشغيل والذي يخفض طاقة المحطات بحدود 20%".

واشار الفهداوي الى أن الكلفة السنوية لاستيراد الغاز الايراني تقدر بـ1،2 مليار دولار والعراق يمكنه بهذا المبلغ أن يستثمر غازه الحر والمصاحب.

وبين أن "رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي كان داعماً للتعاقد مع شركة سيمنز الالمانية لانجاز بعض مشاريع الطاقة لكنها اخفقت بسبب ظرف البلاد العام انذاك"، مؤكداً أن "الجانب الايراني والامريكي يمارسان ضغوطاً لعرقلة التعاقد مع سيمنز".

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