الدفاع المدني تعلن تفاصيل حريق الديوانية: وفاة مواطن وإنقاذ ثلاثة (صور)

2021/06/29 | 12:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الثلاثاء، إخماد حادث حريق نشب في دار سكنية، فيما أشارت إلى إنقاذ 3 مواطنين من بين النيران، ووفاة آخر.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 حزيران 2021)، إنه "تمكنت مفارزنا في مركز محافظة الديوانية من السيطرة على حادث حريق وإخماد النيران المندلعة في منزل سكني الليلة الماضية، والحد من توسعها بكل مهنية وأداء مميز بعد إنقاذ ثلاثة أشخاص بإخراجهم من داخل الدار ونقلهم إلى مكان آمن".

وأضاف، أن "الحادث أسفر عن وفاة مواطن إثر تعرضه للاختناق جراء الدخان الكثيف الذي خلفه الحريق".

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