2021/06/29 | 12:15 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجون يقطعون طريق سليمانية - أربيل: "موجة غضب لن تتوقف" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/29 | 12:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يقطعون طريق سليمانية - أربيل: "موجة غضب لن تتوقف") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يقطعون طريق سليمانية - أربيل: "موجة غضب لن تتوقف") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).