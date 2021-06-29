لا تلعنوا السلاح المنفلت..!

2021/06/29 | 12:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير داود حنوش عد الانتهاء من فصل طرد داعش عن المحافظات العراقية المحتلة، برزت في أدبيات الخطاب الإعلامي المحلي والفضائيات التي تبث من خارج الحدود مفردة (السلاح المنفلت) وبدأ الجميع يتداول هذه المفردة بتصاعد لافت للاهتمام، بحيث أُعتمدت هذه المفردة … Readmore

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