2021/06/29 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار خام البصرة الثقيل، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا، بينما انخفض سعر خام البصرة الخفيف.وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 74.65 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 1.61%، فيما ارتفع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صعود أسعار خام البصرة الثقيل وهبوط الخفيف المركز الخبري الوطني.

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