العراق رئيسا لمنتدى في مجلس حقوق الانسان العالمية

2021/06/29 | 12:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية اختيار العراق رئيساً للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان لعام 2021 .

ونقل بيان للوزارة عن المتحدث باسمها احمد الصحاف اليوم الثلاثاء، إنه "تم اختيار العراق رئيساً للمُنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان للعام 2021".

وأضاف أن "الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالكريم هاشم مصطفى، سيشغل منصب رئيس المُنتدى، المُزمعُ عقده للفترة من 4-5 تشرين الاول 2021".

PUKmedia / متابعة

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