نائبة: محاكمة ناشطي بادينان خرق للدستور العراقي

2021/06/29 | 12:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عضو مجلس النواب النائبة عالية نصيف رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني باصدار عضو خاص عن صحافيي وناشطي بادينان، في محافظة دهوك الذين تمت المصادقة على الحكم بحقهم بالسجن ستة سنوات.

وقالت النائبة عالية نصيف في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه "على الرغم من الملاحظات التي تم تأشيرها على طريقة محاكمة صحافيي وناشطي بادينان، وعلى الرغم من أن اعتقالهم وإصدار هذا الحكم الجائر بحقهم هو خرق للدستور العراقي الذي يكفل حرية التعبير، نرى ضرورة إصدار عفو عنهم وإعطائهم فرصة لكونهم مازالوا في مقتبل العمر ولم يقترفوا جرماً ".

وأضافت نصيف "نعلم ان قرار العفو الخاص يجب أن يصدر من رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، ونعلم بأن موقفه إيجابي وهو مستعد لإصدار العفو، لكنه لن يقوم بإصداره ما لم يوافق مسرور البارزاني، وبالتالي نطالبه بإصدار عفو عنهم احتراماً للدستور العراقي ورأفةً بعوائلهم".

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