فيك انطوى العالم الأكبر؟ - حنان بديع

2021/06/29 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع كنت أكره مادة الفيزياء ، وكوني أميل للمواد الأدبية فكنت بطبيعة الحال أعشق الشعر ,أميل إلى المناهج الأدبية وأتفوق بها، ومن أشهر وأول أبيات الشعر التي حفظتها عن ظهر قلب بيت شعر لم تمحو الأيام معناه ومغزاه من ذاكرتي أبدا ...



أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟لكني حتما لم أكن أعرف من الفيزياء سوى أنها ألغاز وأرقام رياضية ، أجد كل الصعوبة في هضمها في ظل مناهج وأسلوب تعليمي يعتمد ع ......





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