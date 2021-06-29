2021/06/29 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_ابو_رمضان في ازمة اليسار الفلسطيني .نظم المنبر الديمقراطي التقدمي المستقل في رام الله لقاء عبر الرابط الالكتروني بعنوان سبل وحدة ونهوض اليسار الفلسطيني.



وقد تم استضافة شخصيات مركزية و مقررة في أحزاب اليسار للحديث عن الأزمة وسبل النهوض وامكانيات الوحدة .وقد شارك معظم المتحدثين الرأي بأن اليسار الفلسطيني يشهد أزمة بنيوية كبيرة وانحسارا واضحا لم يسبق أن تعرض له في تاريخه السياسي والاجتماعي وذلك ب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ازمة اليسار الفلسطيني - محسن ابو رمضان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ازمة اليسار الفلسطيني - محسن ابو رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).