مقدمة كتاب كينونة الذكاء الإنساني - مصعب قاسم عزاوي

2021/06/29 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي جوهر وصيرورة القدرات العقلية الفائقة لبني البشر إعداد: شيراز محمد خضر د.



مصعب قاسم عزاويتقديم:د.



مصعب قاسم عزاويتعريب: فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن الطبعة الأولى 2021من منشورات دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن و شركة آمازون في المملكة المتحدة يمثل ذكاء بني البشر أهم مميزاتهم التفاضلية ك ......





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