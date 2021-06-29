حريق يلتهم منزلا في الديوانية ويوقع ضحايا (صور)

2021/06/29 | 12:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في دار سكنية بمحافظة الديوانية، مشيرة الى انقاذ 3 مواطنين من بين النيران ووفاة اخر.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 حزيران 2021)، انه "تمكنت مفارزنا في مركز محافظة الديوانية من السيطرة على حادث حريق واخماد النيران المندلعة في منزل سكني الليلة الماضية، والحد من توسعها بكل مهنية وأداء مميز بعد إنقاذ 3 أشخاص بإخراجهم من داخل الدار ونقلهم إلى مكان آمن".

وأضاف البيان، ان "الحادث أسفر عن وفاة مواطن اثر تعرضه للاختناق جراء الدخان الكثيف الذي خلفه الحريق"، مشيرا الى انه "لم يتم معرفة اسباب الحريق الى الان".

N.A

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