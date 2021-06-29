2021/06/29 | 12:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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شركة غاز البصرة توقع اتفاقية قرض مع مؤسسة التمويل الدولية للحد من حرق الغاز » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 12:24

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