2021/06/29 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المتحدث باسم وزارة الكهرباء: الوزير قدم استقالته رسميا الى رئيس الحكومة

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