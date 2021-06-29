يائير لبيد يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي

2021/06/29 | 12:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابوظبي-(أ ف ب) – بدأ وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء زيارة إلى الإمارات هي الأولى الرسمية لوزير إسرائيلي منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولتين العام الماضي، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في مطار أبوظبي.ومن المقرر أن يفتتح الوزير السفارة الإسرائيلية في العاصمة الإماراتية، وهي أول سفارة للدولة العبرية في بلد […]

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