2021/06/29 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على عائلة سورية تسللت عبر الحدود العراقية.وذكرت الخلية، في بيان لها تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “ضمن مهامها للمشاركة بضبط الحدود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عائلة سورية تسللت عبر الحدود العراقية المركز الخبري الوطني.

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