فاخر: الهجرة بدأت من الاقضية والنواحي الى المدن بسبب جفاف الانهر

2021/06/29 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو لجنة الزراعة النيابية جمال فاخر ان المشاكل مع إيران وتركيا مازالت متواصلة في قطع المياه عن العراق.

وان الحكومة مطالبة بالجدية في حل هذا الملف المهم لأن الهجرة من الأقضية والنواحي الى المدن بدأت بسبب جفاف الأنهر والذي يؤشر الى التصحر..



وأضاف أن الموسم الشتوي لم يكن موسما ممطرا، لذلك فالعراق بدأ استخدام الخزين المائي لديه مبينا أن الموسم المقبل إن لم يكن موسما ممطرا ايضا فستكون هناك مشكلة حقيقية محذرا من حالة جفاف قد تمر بها البلاد.

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