ديون اقليم كوردستان ترتقع الى أكثر من 31 مليار دولار

2021/06/29 | 12:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان ان الديون المترتبة على ذمة حكومة اقليم كوردستان ارتفعت الى أكثر 31 مليار دولار.

وقال آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء خلال رده على استفسارت اعضاء برلمان كوردستان: ان الديون المترتبة على ذمة حكومة اقليم كوردستان ارتفعت ووصلت الى 31 مليار و637 مليون دولار.

واضاف: ان هذه الديون هي عبارة عن اموال استلمت اموال من الشركات النفطية والقسم الآخر هو رواتب الموظفين المدخرة التي تم احتسابها لغاية 30/3/2021.

واوضح: ان ارتفاع حجم الديون المترتبة على الحكومة يعود الى هبوط قيمة الدينار امام الدولار، ورواتب الموظفين المدخرة تبلغ 12 مليار دينار وباقي الديون تتعلق بمصرف (T.B.I) والتي تقترب من 4 مليارت دولار، كما على الحكومة التزامات مالية اخرى تقدر بـ8 مليارات و703 مليون دولار قسم منها ديون انتاج الكهرباء وتوفير الوقود وقسم منها هي قروض استملت من المصارف الاهلية وقسم آخر هو للشركات المنتجة للنفط واموال مستلمة بشكل مسبق من الشركات التي تشتري النفط.

PUKmedia خاص

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