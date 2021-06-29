2021/06/29 | 12:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حط وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، رحاله في أبوظبي، الثلاثاء، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي رفيع لدولة الإمارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. لابيد يصل أبوظبي في أو زيارة من مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. لابيد يصل أبوظبي في أو زيارة من مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).