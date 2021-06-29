رئيس الجمهورية يصدر توجيهات تخص هذه الفئات

2021/06/29 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، توجيهات تخص فئات مستفيدة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “صالح استقبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد عادل […]

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