محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس

2021/06/29 | 12:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت حكومة البصرة المحلية تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء، والخميس من هذا الاسبوع نتيجة ارتفاع لدرجات الحرارة.

وقال مدير مكتب محافظ البصرة، عماد العيداني، في تصريح لـNRT عربية، اليوم (29 حزيران 2021) انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء والخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، مبينا ان "الاسبوع المقبل سيشهد تقليص ساعات الدوام الرسمي الى 4 ساعات فقط، من الساعة الـ8 صباحا وحتى 12 ظهرا".

وسجلت محافظتي البصرة وذي قار هذا اليوم درجات حرارة قاربت الـ50 مئوية، حيث صنفت المحافظتين ضمن قائمة المناطق الـ10 الاعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم.

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