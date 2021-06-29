2021/06/29 | 12:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صالح يؤكد ضرورة زج الشباب بسوق العمل وإعطاء أولوية للفئات محدودة الدخل » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 12:49

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد ضرورة زج الشباب بسوق العمل وإعطاء أولوية للفئات محدودة الدخل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد ضرورة زج الشباب بسوق العمل وإعطاء أولوية للفئات محدودة الدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).