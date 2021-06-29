ثلاث سنوات في الحوار المتمدن - عبدالرزاق دحنون

2021/06/29 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون نُشرتْ أول موضوعاتي في "الحوار المتمدن" في مثل هذا اليوم 29/6/2018 وقد جرت مياه كثيرة منذ ذلك التاريخ في هذا النهر الفكري المتدفق العذب، الفرات، السلسبيل.



كانت المادة تحت عنوان "مشاعيّة كارل ماركس" نُشرتْ بداية في جريدة "الميدان" النسخة الورقية التي يُصدرها الحزب الشيوعي السوداني وارتأت هيئة تحرير "الحوار المتمدن" أخذها من هناك ونشرها.



أكتشف بعد أيام نتيجة البحث في الإنترنيت بأن "الحوار ال ......





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