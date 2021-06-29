تشييع رمزي في بغداد لقتلى الحشد الشعبي في الغارة الأمريكية

2021/06/29 | 13:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر من الحشد الشعبي يشاركون في تشييع رمزي في بغداد لضحايا من عناصره قضوا في غارة أميركية، في 29 حزيران/يونيو 2021 © ا ف ب صباح عرار بغداد (أ ف ب) – شارك آلاف من عناصر الحشد الشعبي وأنصارهم الثلاثاء بتشييع رمزي لقتلى الحشد الذين قضوا في الغارة الاميركية على الشريط الحدودي العراقي […]

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