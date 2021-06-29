2021/06/29 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، اليوم الثلاثاء، حصول إطفاء تام للكهرباء في معظم مناطق المحافظة لأسباب مجهولة.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه تم “حصول اطفاء تام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطفاء تام للكهرباء في معظم محافظة ذي قار لأسباب مجهولة المركز الخبري الوطني.

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