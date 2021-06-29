المالية النيابية تستبعد اقرار موازنة تكميلية

2021/06/29 | 13:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر ان الحكومة الاتحادية لن تستطيع اعداد موازنة تكميلية للعام الجاري لان الموازنة الاتحادية لحد الآم لم تصرف كاملة.

وقال النائب جمال كوجر في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء، ان هناك حديث عن اقرار موازنة تكميلية للعام الجاري بعد ارتفاع اسعار النفط وخفض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي، مشيرا الى انه يستبعد ان تذهب الحكومة الى هذا الاجراء لسببين رئيسيين اولهما ان الحكومة لم تستطع لحد الآن صرف الموازنة الاتحادية للعام الجاري حيث ان 80% من هذه الموازنة لم تصرف لحد الآن.

واضاف اما السبب الثاني لاستبعاد تقديم موازنة تكميلية هو ان هذه الموازنة تحتاج الى اعداد ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب، والمجلس يحتاج الى عقد جلسات في اللجنة المالية النيابية وبمشاركة باقي اللجان والتواصل مع الوزارات واجراء قراءة اولى ومن ثم قراءة ثانية والتصويت عليها، مضيفا نحن مقبلون على انتخابات وهي التي اصبحت الشغل الشاغل للكثير من النواب المرشحون لدورة انتخابية قادمة وبالتالي تكملة النصاب وقراءة مشروع قانون الموازنة التكميلية قراءة اولى وثانية والتصويت عليها يحتاج الى تكملة النصاب واعتقد هذا صعب جدا في المرحلة القادمة.

PUKmedia / خاص

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