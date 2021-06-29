توقف محطة الناصرية الحرارية لتوليد الطاقة عن العمل دون معرفة الاسباب

2021/06/29 | 13:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت محطة الناصرية الحرارية، يوم الثلاثاء، إلى إطفاء تام دون معرفة أسباب هذا التوقف.وذكر مصدر أن حالة اطفاء تام (Shut Down) حصلت لمحطة الناصرية الحرارية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق المحافظة.وأضاف أن عددا من … Readmore

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