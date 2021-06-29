2021/06/29 | 13:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصدر محلي، يوم الثلاثاء، أن محافظة البصرة قررت تعطيل الدوام الرسمي اسبوعا كاملا في دوائرها الحكومية نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة.

وقال مصدر، بأنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية المرتبطة بالمحافظة كافة باستثناء الصحة والدوائر الخدمية والامنية اعتباراً من يوم غد الأربعاء ولمدة اسبوع.

وأضاف المصدر أنه من ثم يكون الدوام الى الساعة الواحدة ظهراً او الثانية عشر ظهراً بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

من جهته اعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة يوم الخميس المقبل 1/7/2021 نظرا لارتفاع درجات الحرارة .

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام في محافظتين عراقيتين بسبب ارتفاع الحرارة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام في محافظتين عراقيتين بسبب ارتفاع الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).