العراق: الاعتداء على اعلامي اثناء البث المباشر والقوات الامنية تفتح تحقيقا سريعا (فيديو)

2021/06/29 | 13:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدر قائد شرطة محافظة الديوانية حيدر حسن منخي، الثلاثاء، توجيها بتشكيل مجلس تحقيقي بحق منتسب اعتدى على اعلامي في المحافظة.

وقالت مديرية الشرطة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 حزيران 2021)، ان "عددا من صفحات التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو يوثق تعرض أحد الاعلاميين في قضاء الشامية الى الاعتداء من قبل أحد المنتسبين".

واضاف البيان، ان "قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي حيدر حسن منخي وجه بتشكيل مجلس تحقيقي على المنتسب من أجل الوقوف على أسباب الحادث من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وفي وقت سابق، اقدم شرطي من حماية مستشفى الشامية بالاعتداء على رئيس تحرير وكالة وقناة الشامية "حيدر العبيدي" بتوجيه من الموظف في المستشفى شقيق عضو مجلس محافظة الديوانية المنحل الشيخ "حسين البديري" على حد تعبير العبيدي.

وكشف العبيدي، بأنه كان في مراجعة رسمية إلى المستشفى بسبب وعكة تعرض لها ولده الصغير وفوجئ بعملية إستهدافه مما أضطره إلى بث مباشر من موقع المستشفى.

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