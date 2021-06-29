الكهرباء تكشف لـNRT قبول الكاظمي لاستقالة وزيرها

2021/06/29 | 13:27 - المصدر: NRT عربية

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أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي، وجود انباء عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على استقالة وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش من منصبه.

وقال العبادي في تصريح لـNRT عربية، اليوم (29 حزيران 2021): ان هناك انباء تشير الى قبول رئيس الوزراء استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش من منصبه".

ويوم امس الاثنين، اعلنت مصادر مطلعة، تقديم وزير الكهرباء، استقالته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاقالته والاستعانة بالشركات العالمية لإعادة تاهيل قطاع الطاقة في البلاد.

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