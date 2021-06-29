الشرطة تداهم

2021/06/29 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم

الثلاثاء، بأن قوة أمنية داهمت "مقراً

سرياً" لتهريب النفط غربي مدينة

الناصرية مركز المحافظة جنوبي العراق.

وذكر المصدر، إن "قوة أمنية تابعة

لقيادة شرطة ذي قار داهمت، الي

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