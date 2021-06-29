بالجدول.. خمس محافظات عراقية ضمن أعلى درجات الحرارة في العالم

2021/06/29 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت خمس محافظات عراقية، ضمن المناطق

الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى

العالم خلال 24 ساعة الماضية، ضمن جدول

يضم 15 مدينة لدول العالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا

الأمريكية، جدولا بأعلى درجات

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