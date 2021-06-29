2021/06/29 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الزراعة، استعدادها لتشكيل

قوة أمنية للسيطرة على السوق وتحديد

اسعار المواد الغذائية، معربة عن

استيائها من غياب الأمن الاقتصادي

والرقابة الصحية عن السوق.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد

الناي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: التجار يتلاعبون بالأسعار لغياب الأمن الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: التجار يتلاعبون بالأسعار لغياب الأمن الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).