2021/06/29 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق لحظة اغتيال القيادي بسرايا السلام "نصير ابو درع المحمداوي" في منطقة البياع بغرب العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق قال مصدر أمني، للسومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا في ساعة متأخرة من ليلة امس، نيران اسلحتهم باتجاه القيادي في سرايا السلام نصير ابو درع المحمداوي، ضمن منطقة حي الرسالة في البياع ما اسفر عن مقتله في الحال".

الفيديو ادناه:

لحظة اغتيال القيادي في سرايا السلام نصير ابو درع المحمداوي في منطقة الرسالة في البياع وسط بغداد pic.twitter.com/GOLh7LK3Kr

— Karrar Jasim (@KarrarJasim12) June 29, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يوثق لحظة اغتيال القيادي بسرايا السلام 'نصير ابو درع' في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يوثق لحظة اغتيال القيادي بسرايا السلام 'نصير ابو درع' في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).