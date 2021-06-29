النجف تعطل الدوام الرسمي ليوم الخميس بسبب درجات الحرارة

2021/06/29 | 13:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الياسري في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (29 حزيران 2021)، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مدير مكتب محافظ البصرة عماد العيداني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 حزيران 2021)، إن " استنادا لتوجهات المحافظ اسعد العيداني تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين".

وأضاف، "فيما سيشهد الأسبوع المقبل تقليص ساعات الدوام الرسمي ويكون من الساعة ٨ صباحا ولغاية 12 ظهرا".

وتشير التنبؤات الجوية، إلى اشتداد حرارة الأجواء خلال الـ72 ساعة المقبلة، تزامناً مع ارتفاع في معدلات الرطوبة.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (29 حزيران 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى أن ذروة الموجة الحارة هي خلال 72 ساعة القادمة تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في الظل خصوصاً في المناطق الجنوبية والوسطى وبشكل أقل في باقي المناطق، مع ظهور بعض السحب المتفرقة؛ بسبب اشتداد مرتفع جوي على شمال السعودية وتقدم كتلة هوائية صحراوية حارة".

وأضاف، أنه "بالنسبة لحركة الرياح، فستستمر جنوبية شرقية في مناطق الجنوب ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق، وترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية خصوصاً في البصرة حتى مساء الأربعاء، حيث من المتوقع تحولها إلى شمالية غربية بدءاً من المنطقة الغربية والمناطق الوسطى، وقد تثير الغبار على بعض المناطق الوسطى خصوصاً الصحراوية".

وتابع، "وابتداءً من الخميس تنتهي الرياح الجنوبية الشرقية في مناطق الجنوب، لتعود الرياح الشمالية الغربية الجافة شديدة الحرارة".

الخارطة المرفقة توضح درجات الحرارة ظهر اليوم الثلاثاء بحسب الأسدي:

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