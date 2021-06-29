الشيخ حمودي يشارك في تشييع كوكبة من شهداء الحشد الشعبي

2021/06/29 | 13:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ شارك الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، يوم الثلاثاء في تشييع كوكبة شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا بالعدوان الأمريكي على مواقع الحشد في القائم.وشهدت العاصمة بغداد اليوم مشاركة المئات من العراقيين في تشييع جثامين شهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا جراء عدوان أمريكي غادر طال وحداتهم المرابطة على الحدود السورية

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