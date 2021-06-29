2021/06/29 | 13:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عالم النفس والخبير في التطرف الإسلامي، أحمد منصور، من إمكانية أن تشهد ألمانيا مزيداً من الهجمات على غرار هجوم الطعن بسكين في مدينة فورتسبورغ قبل أيام.

وقال منصور للقناة الإذاعية الألمانية “بايرن اليوم الثلاثاء: “إننا لا نتحدث هنا عن حالات فردية”، لافتا إلى أنه يرى حاجة للحاق بالركب فيما يتعلق بتحقيق اندماج جيد وناجح في ألمانيا.

وأضاف: “لا يمكن رؤية هذه المخاطر في مدينة فورتسبوج فقط”، ولكنها منتشرة للغاية في ألمانيا، مؤكداً أنه لا يمكن الحيلولة بشكل وقائي دون نشأة مجتمعات موازية وحدوث تطرف إلا من خلال الاندماج.

وأشار منصور إلى نوعية جديدة من الإرهاب خلال الأعوام الماضية، مثل حالات لم يكن للأشخاص فيها صلة مع منظمات إرهابية، ولم تكن الأيديولوجية راسخة بشكل كبير في عقولهم.

وأوضح في هذا الشأن إلى “عدم الاستقرار، مقترنا بسمات أيديولوجية، وربما أزمة شخصية”، حيث إن “هذا المزيج يمكن أن يكون مفجراً وأن يؤدي إلى أن يكون هؤلاء الأشخاص على استعداد أيضا لإصابة آخرين باسم هذه الأيديولوجية وعدم الاستقرار”.

وحتى الآن لم يتم تحديد سبب قتل المهاجر الصومالي المشتبه به (24عاماً) 3 نساء طعنا بسكين وإصابة سبعة أشخاص آخرين في فورتسبورج يوم الجمعة الماضي، بينهم خمسة في حالة حرجة.

ويقبع الرجل في الحبس الاحتياطي، حيث يواجه اتهامات بالقتل والشروع في القتل، وإحداث إصابات بدنية، وتعمد إحداث إصابات بدنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا: تحذيرات من هجمات على غرار هجوم الطعن في فورتسبورغ) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا: تحذيرات من هجمات على غرار هجوم الطعن في فورتسبورغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).