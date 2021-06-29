2021/06/29 | 13:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطفاء تام بالمنظومة الكهربائية في 4 محافظات جنوبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/29 | 13:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطفاء تام بالمنظومة الكهربائية في 4 محافظات جنوبية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطفاء تام بالمنظومة الكهربائية في 4 محافظات جنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).