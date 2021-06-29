2021/06/29 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أصدرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 15 شهرا بحق الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما، بعدما أدانته بازدراء المحكمة لعدم مثوله أمام لجنة مكافحة فساد هذا العام.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكم بسجن رئيس جنوب أفريقيا السابق 15 شهرا المركز الخبري الوطني.

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