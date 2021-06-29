الحر يدفع محافظتين لتعطيل الدوام الرسمي

2021/06/29 | 13:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظتا النجف والبصرة تعطيل الدوام الرسمي يومي الاربعاء والخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ النجف الاشرف لؤي الياسري اليوم الثلاثاء، ان "المحافظ اعلن عن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة يوم الخميس المقبل 1/7/2021 نظرا لارتفاع درجات الحرارة".

على صعيد متصل اعلن ديوان محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المقبلين لارتفاع درجات الحرارة.

وجاء في بيان للمركز الاعلامي لديوان محافظة البصرة، ان "محافظ البصرة وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تقليص ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة الثانية عشر ظهرا ابتداءاً من الاسبوع المقبل".

هذا وتشير توقعات لمراكز ومواقع تعنى بأحوال الطقس الى تسجيل النجف والبصرة 50 درجة مئوية يومي الاربعاء والخميس.

PUKmedia / متابعة

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